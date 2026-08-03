Saobraćajna policija u Nišu sankcionisala je vozača motocikla iz okoline Merošine koji je na regionalnom putu vozio skoro tri puta većom brzinom od dozvoljene. Protiv njega je podneta prijava zbog nasilničke vožnje, a motor mu je privremeno oduzet

Prava drama odigrala se na putu Merošina – Prokuplje kada je motociklista (33) iz okoline Merošine uhvaćen kako svojim "suzukijem" juri neverovatnih 234 kilometra na čas.

Saobraćajni policajci Policijske uprave u Nišu zaustavili su muškarca u okviru međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja Roadpol, koja je usmerena na otkrivanje vozača koji ne poštuju ograničenja brzine.

Kako je saopšteno iz PU Niš, motociklista je brzinu od 234 kilometra na čas razvijao na delu puta gde je ograničenje svega 80 kilometara na čas.

Protiv vozača je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, a prekršaj je, prema navodima policije, učinjen danas oko 14.30 časova.

Dodatnom kontrolom utvrđeno je i da postoji sumnja u verodostojnost jedinstvenog identifikacionog broja šasije motocikla, zbog čega je policija privremeno oduzela "suzuki" do daljeg postupanja.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova još jednom su apelovali na sve vozače da poštuju saobraćajne propise, posebno ograničenja brzine, jer neprilagođena vožnja predstavlja veliku opasnost i za vozače i za ostale učesnike u saobraćaju.

Vožnja od 234 kilometra na čas na putu sa ograničenjem od 80 predstavlja jedan od najtežih oblika saobraćajnih prekršaja. Policija nastavlja kontrole kako bi sprečila ovakvo ugrožavanje bezbednosti na putevima.