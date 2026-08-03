Meteorolog Slobodan Sovilj najavio je da će se temperature narednih dana kretati između 35 i 38 stepeni, a toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se očekuje i do 40 stepeni. Ipak, pravog osveženja nema još na vidiku, kaže on.

Na snazi je upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) na dugotrajan i jak toplotni talas na teritoriji Republike Srbije koji će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni Celzijusa.

"Vrhunac ili pik toplotnog talasa tek sledi"

"Očekuju se tropske noći širom Vojvodine i na području Beograda, gde su minimalne temperature između 24 i 26 stepeni što je dodatna nepovoljnost u ovako produženom toplotnom talasu. Vrhunac ili pik toplotnog talasa tek sledi. Očekujemo ga između 5. i 8. avgusta i tada na većini stanica očekujemo da bude izmereno oko ili blizu 40 stepeni", rekao je Slobodan Sovilj, meteorolog RHMZ za TV Prva.

Crveni meteoalarm skoro u celoj Srbiji

Sutra i prekosutra RHMZ je aktivirao crveni meteoalarm u čitavoj Srbiji, osim na Kosovu i Metohiji gde je na snazi narandžasti meteoalarm zbog ekstremno visokih temperatura.

Maksimalna temperatura preko 39 stepeni Celzijusa

UTICAJ: Ekstremno opasni vremenski uslovi, naročito ako traju nekoliko uzastopnih dana. Ugroženi su životi životinja i ljudi (posebno hronični bolesnici, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom i meteoropate). Ozbiljni problemi u snabdevanju električnom energijom, problemi u saobraćaju. Ekstremno povoljni vremenski uslovi za šumske i druge požare.

Kada stiže pad temperatura

"Dobra vest je da u periodu od 8. do 13. avgusta sledi ublažavanje vrućina, ne možemo čak reći ni osveženje, ali temperature će pasti bar sa ovih vrednosti od 40 stepeni ka opsegu od 30 do 35. Međutim, nakon toga nam ponovo sledi porast temperatura i nastavak toplotnog talasa, zato često kažem prethodnih dana, da se toplotnom talasu ne nazire kraj jer tokom avgusta možemo očekivati nove produžene periode sa izuzetno visokim temperaturama", istakao je.

On se osvrnuo i na reakcije građana da je i ranijih godina bilo 40 stepeni, međutim, ističe, da su vrućine trajale kraće i znatno ređe su se javljale.

"Mi sada iz godine u godinu svedočimo sve dužim i sve češćim toplotnim talasima. Ne radi se samo o tome da je nama toplo, to je ozbiljan zdravstveni rizik, a osim toga proizvodi i širok spektar negativnih posledica po različite društveno-ekonomske sektore. Imali smo prilike da vidimo situacije na Dunavcu, požare", rekao je Sovilj i dodao:

"Da bi se značajnije popravila meteorološka i hidrološka situacija potrebne su značajnije količine padavina. Narednih dana imaćemo padavine lokalnog karaktera 7. i 8. avgusta. U narednom periodu ne treba da računamo na značajnije promene kada je meteorološka i hidrološka situacija u pitanju", zaključio je Sovilj.

Oglasio se i meteorolog Todorović

S druge strane, meteorolog Nedeljko Todorović istakao je da nas vrhunac toplotnog talasa očekuje se sredinom naredne nedelje, da se Srbija trenutno nalazi u samom špicu letnjih vrućina.

Za sve koji sa nestrpljenjem iščekuju pad temperature, meteorolog otkriva da će osveženje uslediti oko desetog avgusta, kada se očekuje nešto prijatnija temperatura koja će se kretati između 30 i 35 stepeni Celzijusa.

- Nazire se blago osveženje, za stepen, dva tri između 7, 8. i 10. avgusta - otkrio je Todorović.