Nikšićka policija uhapsila je M. M. (59) i P. M. (27), oca i sina iz Nikšića, zbog sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kao i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, policija je pretresom objekata koje koriste osumnjičeni pronašla zasad marihuane u dvorištu njihove porodične kuće.

Tokom pretresa, u plasteniku je otkrivena plantaža kanabisa, a pronađeno je i oduzeto 12 stabljika marihuane, kao i PVC kese sa marihuanom težine oko 16 grama.

Policija je pronašla i kese za pakovanje sa tragovima marihuane, predmete za merenje i pripremu droge, ali i oružje i municiju.

Kod osumnjičenih su pronađeni 19 komada različite puščane i pištoljske municije, okvir za automatsku pušku, vazdušna puška marke „Crvena zastava“, kao i dron sa džojstikom koji je, kako se sumnja, mogao služiti za nadzor imanja i okoline.

Nakon pretresa, M. M. i P. M. su sprovedeni u prostorije Odeljenja bezbednosti Nikšić radi kriminalističke obrade.

O događaju je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio njihovo hapšenje zbog sumnje da su izvršili navedena krivična dela.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.