U okviru programa, Kruševac je predstavio vrednosti po kojima je prepoznatljiv - od Lazarevog grada i crkve Lazarice do mladih sportskih šampiona, privrednih potencijala i savremenih interaktivnih sadržaja.

Direktorka Sektora za marketing kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Jelena Parezanović istakla je da Kruševac ima važno mesto u predstavljanju kulturnog i istorijskog identiteta zemlje, ali i značajan turistički potencijal koji će biti promovisan kroz paviljon Srpska kuća i program "Poseti Srbiju".

Ona je istakla da je Ekspo platforma na kojoj mogu da se iskuse različite kulture, istorije i tradicije više od 141 međunarodnog učesnika, ali i platforma za učenje, saradnju sa celim svetom i povezivanje i širenje poslovanja i privlačenje investitora.

Iskoristila je priliku da pozove građane svih generacija da se priključe volonterskom programu "Ekspo plejmejkeri".

"Volonteri ne samo da će imati iskustva na jednom velikom događaju za koje je pitanje da li će se ponoviti u skorijem periodu na ovim prostorima, već im to iskustvo može biti korisno za lični razvoj i karijeru", rekla je Parezanović.

Gradonačelnik Grada Kruševca Ivan Manojlović istakao je da je Kruševac ponosan što je deo vizije Ekspa 2027 i dodao da upravo Kruševac, svojom tradicijom, šampionima i mladim umetnicima, ima važnu ulogu u predstavljanju Srbije svetu.

"Kruševac je grad sporta i muzike, grad šampiona koji su proneli ime Srbije širom sveta i grad dece koja svakodnevno treniraju sa verom da će jednog dana nositi grb svoje zemlje na grudima", poručio je Manojlović.

On je dodao da Ekspo predstavlja priliku da Srbija pokaže da nije samo zemlja koju gosti posećuju, već zemlja koja svojom kulturom, ljudima i idejama inspiriše.

Program Ekspo karavana predstavio je kulturno, istorijsko, privredno i sportsko bogatstvo Kruševca.

Nastupili su učenici Muzičke škole Stevan Hristić i frulaš Aleksandar Gašić, dok su predstavnici Regionalne privredne komore Kruševac, lokalnih kompanija i turističkih projekata predstavili privredne, turističke i razvojne potencijale ovog kraja.

Poseban segment programa bio je posvećen mladim sportskim šampionima i klubovima iz Kruševca.

Predstavili su se takmičari u odbojci, karateu, kik-boksu, boksu, paraatletici i plivanju, kao i brojni gradski klubovi iz oblasti borilačkih sportova, ritmičke gimnastike, stonog tenisa i košarke.

Program su upotpunili plesni nastupi, kreativne radionice za najmlađe, izložbene postavke i predstavljanje lokalne kulture i tradicije.

Uz podršku kompanije Telekom Srbija, platinastog sponzora specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, u okviru Ekspo karavana organizovan je i poseban prostor posvećen inovacijama i savremenim tehnologijama koje će biti važan deo iskustva posetilaca tokom izložbe.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, pod temom "Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve".

Tokom 93 dana izložba će okupiti kulture, ideje, inovacije, muziku, sport i ljude iz čitavog sveta.

Ekspo karavan - Paviljon igre nastavlja putovanje kroz Srbiju, sa ciljem da građanima približi program i vrednosti Ekspa 2027, ali i da gradovima i opštinama pruži priliku da predstave svoje ljude, talente, nasleđe i razvojne potencijale.

Tokom ove godine karavan će posetiti više od 30 mesta širom zemlje.