U Ulici Čolak Antinoj u Kruševcu u toku je velika intervencija vatrogasno-spasilačkih jedinica, policije i drugih nadležnih službi, nakon prijave da iz jednog stana curi gas.

Prema informacijama sa lica mesta, vatrogasci su u objekat ušli sa zaštitnim gas maskama, dok je ulica u potpunosti blokirana za saobraćaj kako bi intervencija mogla bezbedno da se sprovede.

U ovom delu ulice oseća se neprijatan i omamljujući miris, a iz predostrožnosti je evakuisano nekoliko stanova, prenose lokalni mediji.

Tokom intervencije čuju se sirene vozila hitnih službi, dok pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica i policije obezbeđuju prostor i preduzimaju sve neophodne mere radi zaštite građana.

(Televizija Plus)