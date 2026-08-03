Dragan J. (34) iz sela nadomak Beograda osuđen je zbog nadrilekarstva i lažnog predstavljanja nakon što je godinama "lečio" žene koje nisu mogle da ostanu u drugom stanju. Slučaj je otkriven kada su trojica muževa posumnjala da njihova deca neobično liče upravo na njega

Jedan od najbizarnijih slučajeva u domaćoj crnoj hronici završio je pred sudom nakon što je Dragan J. (34), predstavljajući se kao lekar, godinama primao žene koje nisu mogle da ostanu u drugom stanju.

Tek kada su trojica muževa posumnjala u njegov način "lečenja", a potom primetila da njihova deca neverovatno liče na njega, odlučili su da provere šta se zapravo događalo iza zatvorenih vrata njegove improvizovane ordinacije.

Prema presudi Drugog opštinskog suda u Beogradu, Dragan J. je 2008. godine osuđen na četiri godine zatvora zbog lažnog predstavljanja i nadrilekarstva.

Sud je utvrdio da je od marta 1997. do juna 1999. godine primio blizu 20 žena koje su dolazile iz različitih delova Srbije u nadi da će dobiti dete.

Kako je kasnije utvrđeno tokom postupka, Dragan J. ženama nije davao medicinsku terapiju, već ih je uveravao da ih leči "posebnim injekcijama". Istraga je pokazala da su pod tim izgovorom sa njim stupale u seksualne odnose, nakon čega su mnoge ostajale trudne.

Slučaj je isplivao na površinu kada su trojica muževa posumnjala u ono što se dešava. Prema tadašnjim navodima, jedne noći su upali u njegovu kuću, fizički ga napali i potom sve prijavili policiji.

Tokom suđenja Dragan J. nije negirao odnose sa ženama, već je tvrdio da je upravo on omogućio mnogima da postanu majke.

Rekao sam im da njihove žene nisu jalove, već da je problem u njima i da nikada ne bi imali decu da nije bilo mene - naveo je tada u svojoj odbrani.

"Nisam nikoga ubio, darivao sam život"

Optuženi je pred sudom tvrdio da nije učinio ništa loše.

Žene su same pristajale na moje lečenje. Ne može se zatrudneti od čajeva i trava, već od dobre injekcije. Svaka koja je primila tu "injekciju" dobila je dete - branio se Dragan J.

Na suđenju su svedočile i pojedine žene koje su potvrdile da su dobrovoljno odlazile kod njega nakon što godinama nisu mogle da zatrudne.

Jedna od njih ispričala je da je posle deset godina braka bez dece čula za Dragana J. i otišla kod njega, navodeći da joj je bilo jasno šta podrazumeva njegovo "lečenje", ali da se nije protivila.

Hapšenje sprečilo osvetu

Prema tadašnjim navodima, nakon što je priča dospela u javnost, među prevarenim muževima zavladalo je veliko ogorčenje, pa se spekulisalo da je upravo brzo reagovanje policije i hapšenje Dragana J. sprečilo ozbiljnije nasilje i mogući linč.

Slučaj Dragana J. ostao je upamćen kao jedan od najneobičnijih i najkontroverznijih slučajeva nadrilekarstva u Srbiji. Osuđen je na četiri godine zatvora zbog lažnog predstavljanja i nadrilekarstva, dok je njegova priča godinama izazivala pažnju javnosti zbog nesvakidašnjeg načina na koji je sticao poverenje žena i navodnog "lečenja" neplodnosti.