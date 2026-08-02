Dok Centralna komanda američke vojske i izraelski zvaničnici uopšte nisu bili unapred obavešteni, Tramp je odluku obrazložio garancijama Teherana i bliskoistočnih posrednika o brzom postizanju dogovora za otvaranje ključnog Ormuskog moreuza i neutralisanje nuklearne pretnje.

Izraelski zvaničnici su saznali da je američki predsednik Donald Tramp odlučio da odustane od velikog planiranog napada na Iran preko objave na njegovoj mreži Truth Social, preneo je izraelski Kanal 12.

Tramp je kasno u subotu saopštio da je otkazao veliki napad na Iran nakon što su ga Teheran i druge zemlje Bliskog istoka uverili da je postignut okvir za dogovor o potpunom ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza i “prekidanju iranske nuklearne pretnje“.

On je dodao da je odluka doneta zajedno sa Izraelom.

Centralna komanda američke vojske takođe nije obaveštena unapred, navodi izraelski medij. Tramp je prethodno saopštio da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor.

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, američki predsednik je napisao da je odlučio da otkaže napade na Iran, uz uslov da se sa tom zemljom brzo sklopi dogovor koji bi uključio neodložno otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje nuklearne pretnje Irana.