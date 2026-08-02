Bombaš-samoubica izveo je napad na učesnike protesta protiv militanata na severozapadu Pakistana, pri čemu je poginulo najmanje 14 osoba, uključujući policajce, dok je više od dve desetine ljudi ranjeno, saopštili su zvaničnici.

Napad se dogodio u Kabalu, gradu u dolini Svat u provinciji Hajber Pahtunhva, gde su se demonstranti okupili u blizini policijske stanice, uzvikujući parole protiv militanata i zahtevajući mir, rekao je načelnik lokalne policije Omar Kan.Portparol pokrajinske službe za vanredne situacije Bilal Faizi izjavio je da je napadač aktivirao eksploziv među okupljenima koji su protestovali protiv ekstremista i tražili mir. Policijski zvaničnik Omar Kan rekao je da se među poginulima nalazi najmanje pet policajaca.

Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Nakvi osudio je napad i uputio saučešće porodicama poginulih, uz želje za brz oporavak povređenih.

Sumnja pada na pakistanske talibane

Dolina Svat nekada je bila jedno od glavnih uporišta islamskih militanata koji su nametali strogo tumačenje šerijatskog prava, sve dok pakistanska vojska 2007. godine nije pokrenula veliku operaciju kojom ih je proterala i ponovo uspostavila kontrolu države.

Za sada nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad, ali se sumnja usmerava ka pakistanskim talibanima, poznatim kao Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Ova organizacija deluje odvojeno od talibanske vlasti u Avganistanu, ali je sa njom saveznik.

Mnogi lideri i borci TTP-a pronašli su utočište u Avganistanu nakon što su talibani ponovo preuzeli vlast 2021. godine.

Pakistan već duže vreme optužuje talibansku vladu u Kabulu da pruža utočište pripadnicima TTP-a, što avganistanske vlasti negiraju.

Poslednjih godina Pakistan beleži nagli porast napada militantnih grupa, a njihove najčešće mete su policija i pripadnici bezbednosnih snaga, preneo je AP.