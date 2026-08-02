Na Petrovačkoj cesti, između Bosanskog Petrovca i Ključa, avion hrvatskog ratnog vazduhoplovstva "mig-21" 7. avgusta 1995. godine bombardovao je izbegličku kolonu Srba iz Republike Srpske Krajine. Stradalo je deset civila, među kojima četvoro dece.

- Ovde su stradale čitave porodice. Dva kruga je napravio, izvideo sve, onda se vratio, to nije bilo dovoljno, pa je bacio i bombu... Ovde smo mi dali za ovo mesto da se obeleži nešto novca. Niti je važno, ali kao neko ko je delimično odgovoran za trošenje budžetskih sredstava, želim da to narod Srbije zna... Daćemo novac pa da pomerimo to 100 metara gore, i da bismo uvek mogli da obeležimo jedan od najstrašnijih, hladnokrvnih zločina za koje niko nije odgovarao. Na nama je da se sećamo tog zločina, da ga nikad ne zaboravimo i da starci i deca koji su poginuli nikad ne budu zaboravljeni - rekao je Vučić.

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