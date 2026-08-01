Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu prosledilo je Prvom osnovnom javnom tužilaštvu na nadležnost Izveštaj PS Palilula, povodom događaja od 22. jula, kada je građanin A. M. zadržao dva maloletna lica koja su zlostavljala konja upregnutog u zapregu, tako što su ga tukli drvenim štapom i terali da se popne uz breg, uz ostalu prikupljenu dokumentaciju i snimak celokupnog događaja sa instagram stranice "Moj Beograd".

Kako je danas saopšteno iz VJT, imajući u vidu da su maloletna lica u vreme navedenog događaja bila mlađa od 14 godina, te da stoga protiv njih nije moguće voditi krivični postupak, VJT u Beogradu je mišljenja da se u radnjama njihove majke i oca stiču bitni elementi krivičnog dela Zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, odnosno da su oni grubim zanemarivanjem svoje roditeljske dužnosti zbrinjavanja i vaspitavanja zapustili decu, što je rezultiralo njihovim surovim i bezosećajnim postupanjem prema životinji.

Takođe i zbog prinuđivanja na rad koji ne odgovara uzrastu dece i štetan je za njihov razvoj, a to je prikupljanje sekundarnih sirovina - kartona iz komunalnog otpada.

VJT u Beogradu ističe da je neophodno i da nadležno osnovno javno tužilaštvo naloži Republičkoj veterinarskoj inspekciji da preduzme radnje iz svoje nadležnosti kako bi se od navedenih lica oduzeo pomenuti konj, te sprečilo da bude ponovo izložen nehumanom postupanju, navodi se u saopštenju.

Na snimku koji je objavljen na društvenima mrežama vidi se kako dvoje maloletnika konja tuku, terajući ga da se popne uz breg.

BONUS VIDEO