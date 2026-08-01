Vlada Republike Srbije pripremila je novi paket podrške građanima koji je vredan oko 600 miliona evra, a u okviru koga se nalazi i mera koja je danas, 1. avgusta stupila na snagu.

U pitanju je važna mera koja se odnosi na smanjenje cena lekova koji se izdaju na recept za građane.

Kako je ranije najvaljeno ova mera podrazumeva izdvajanje od 104,8 miliona evra (12,2 milijarde dinara) koji će direkntno uticati na smanje troškova građana za lekove.

Ova važna mera povdom lekova podeljena je na dve mere smanjenje doplate i porširenje liste lekova na recept.

Prva mera: Smanjenja doplate

Od danas, 1. avgusta 2026. godine u svim apotekama u Republici Srbiji na snazi je mera smanjenja doplate koju građani plaćaju za lekove. Kako je objašnjeno mera će trajati na najmanje 12 meseci i za nju država izdvaja 8,5 milijardi dinara.

Što se tiče prve mere, koja važi od 1. avgusta - građani koji su imali doplatu od 15% do 45% imaće doplatu od 10%, a građani koji su imali doplatu od 50% do 90% imaće doplatu smanjenu za 40%. Ukupno to znači da će građani, umesto u rasponu od 10% do 90% učešća, imati doplatu za lekove ograničenu na raspon od 10% do 50%.

Ova mera će uticati na oko tri miliona građana, za njih država preuzima plaćanje dela doplate.

O ovom meri danas je govorio i prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali. Ministar Mali izjavio je da su od danas, 1. avgusta, u svim apotekama u Srbiji niže cene za 769 lekova koji se izdaju na recept uz doplatu, a za šta je država izdvojila više od 100 miliona evra.

- To je nekih 99,6 odsto lekova koji se izdaju uz doplatu, odnosno za koje građani učestvuju u ceni leka od 10 do 90 odsto. Recimo, pumpica za astmu je koštala 2.550 dinara, a sada će biti po ceni od 850 dinara - rekao je Mali za RTS.

Ministar je istakao da je ova mera rezultat osluškivanja potreba građana.

- U poslednjih nekoliko meseci, čuli ste pritužbe na visoku cenu lekova u Srbiji. Evo, država je to čula, zbog javnih finansija koje su nam jake i stabilne, izlazimo i krećemo sa ovom merom. To je samo prvi korak, jer će već polovinom avgusta na listi biti i neki lekovi čiju punu cenu pokrivaju građani, nekih 16 veoma važnih lekova - rekao je Mali.

On je istakao da je briga o građanima prioritet države i ocenio da će povećanje plata i penzija, zajedno sa sniženjem cena lekova, imati dvostruko pozitivan efekat na životni standard građana.

Kako je ranije najavljeno, najčešći iznos smanjenja doplate građana po pakovanju leka biće od sto do 500 dinara za najveći broj lekova, ali na primer pumpice za astmu i hroničnu opstruktivnu bolest pluća biće jeftinije do 1.700 dinara, kao što je istakao ministar Mali.

Najveći broj lekova za koje je smanjena doplata odnosi se na lekove za hroničnu terapiju.

Primera radi za lek za osteoporozu Movymia pacijenti su do sada morali da doplate 6.393 dinara, nova cena biće 1.827 dinara. Država za svakog pacijenta koji koristi ovaj lek na sebe preuzima 4.566 dinara po kutiji leka, ovo je značajna ušteda. Zatim, Flekanid, antiaritmik do sada je građane koštao 1.423 dinara, ubuduće će za njega plaćati 285 dinara, što je uštead od 1.138 dinara.

Druga mera: proširenje liste lekova na recept

Kako je ranije najavljeno, druga mera stupa na snagu 17. avgusta i ona podrazumeva proširenje liste lekova koji će biti dostupni na recept.

Na listu lekova se stavlja 16 novih lekova za razređivanje krvi i dva nova leka za srčanu slabost

Naglašava se da je druga mera trajna mera stavljanja novih lekova na recept gde država preuzima deo troškova za lekove koje sada građani plaćaju.

Kako se ističe država za realizaciju trajnih stavljanja novih lekova na recept izdvaja 3,7 milijardi dinara godišnje.

Ranije je pojašnjeno da za lekove za razređivanje krvi, između ostalog i za prevenciju moždanog udara, RFZO će plaćati 70% troškova, a građani 30%.

Građani su za ove lekove do sada izdvajali 1.700 do 6.000 dinara, dok će prema novim uslovima njihova doplata iznositi od 600 do 1.100 dinara. što je ušteda do 4.900 dinara.

Ova mera podrazumeva i da će građani za dva leka za lečenje srčane slabosti plaćati 50% troškova, tj, za lekove koje su plaćali 2.500 do 4.500 dinara, a ubuduće će izdvajati oko 1.700 dinara.

Donošenje ovih mera znači da će građani za veliki broj lekova ubuduće izdvajati manje novca, jer država preuzima deo troškova. Istovremeno, proširenjem liste lekova na recept, veći broj pacijenata dobiće lakši pristup neophodnoj terapiji.