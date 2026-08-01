Kako navode njegove kolege, dr Ilić je bio izuzetan čovek i vrhunski lekar, a nikome nije jasno kako je došlo do ove tragedije.

Prijatelji, rodbina i kolege doktora Ilića danas su zavijeni u crno nakon vesti o njegovoj smrti.

- Aleksandar je bio izuzetan, mladi lekar. Ovo je ogroman šok za sve nas, kaže doktorka koja je sa Ilićem radila u vršačkoj bolnici, a zamolila je da ostane anonimna, preneo je Telegraf.

Prema saznanjima, Ilić je bio razveden, a živeo je sa koleginicom i njenim sinom.

- On potiče iz jedne ugledne, lekarske porodice. Otac mu je bio takođe lekar i mi stariji lekari ga se sećamo, radili smo sa njim dok nije otišao u penziju. Aleksandar je radio na opštoj hirurgiji, bio je vrlo kolegijalan, pristojan. Znam da se razveo, ima dete iz prvog braka. Posle razvoda je počeo da živi sa našom koleginicom, endokrinologom i sa njenim sinom, pričaju lekari Opšte bolnice u Vršcu.

Mnoge kolege, kako kažu sinoć nisu spavali zbog posledica šoka.

- Celu noć nisam mogla da spavam kada sam čula šta se dogodilo. Ne znam kako je došlo do ovoga. Ništa nije ukazivalo na to da ovako nešto može da se dogodi, kaže doktorka iz ove bolnice.

Podsetimo, u porodičnoj kući, u Banatskom Karlovcu sinoć je došlo do svađe između dr Ilića i njegove supruge. Nakon svađe Ilića je, kako se sumnja, izbo maloletni dečak, njegov pastorak.

Doktor Ilić je sa teškim povredama prevezen prvo u dom zdravlja, odakle je hitno transportovan u bolnicu. Uprkos naporima lekara da mu spasu život, podlegao je zadobijenim povredama.

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