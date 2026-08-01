Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da Vašington još nije odlučio da li će Ukrajini odobriti licencu za proizvodnju raketa-presretača za protivvazdušni sistem Patriot, istakavši da je reč o izuzetno osetljivoj vojnoj tehnologiji.

U intervjuu za Financial Times, Tramp je rekao da administracija i dalje razmatra zahtev Kijeva i da SAD veoma pažljivo odlučuju kome će omogućiti pristup takvoj tehnologiji.

- Nisam siguran. Razmatramo to. To je izuzetno oružje i moramo da budemo veoma oprezni kome dajemo licencu. Mi zapravo ne licenciramo takvu opremu - rekao je Tramp.

Zaokret u odnosu na ranije obećanje

Nova izjava predstavlja promenu u odnosu na Trampovu poruku sa samita NATO-a održanog početkom jula, kada je tokom razgovora sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim najavio da će SAD dati dozvolu za proizvodnju raketa za sistem Patriot.

Ukrajinske vlasti su tada ovu izjavu protumačile kao praktično postignut dogovor i započele razgovore sa Pentagonom i američkom kompanijom Lockheed Martin, proizvođačem raketa PAC-3.

Međutim, ispostavilo se da konačna dozvola još nije izdata.

Patriot ostaje ključni cilj Kijeva

Ukrajina domaću proizvodnju raketa za Patriot smatra jednim od najvažnijih dugoročnih vojnih projekata zbog ograničenih zaliha presretača i sve učestalijih ruskih raketnih udara.

Sistem Patriot obuhvata radare, komandne sisteme, lansere i više vrsta raketa namenjenih za presretanje balističkih i krstarećih projektila, aviona i bespilotnih letelica.

Čak i u slučaju izdavanja američke licence, vojni stručnjaci procenjuju da bi bile potrebne godine za izgradnju proizvodnih kapaciteta i početak serijske proizvodnje.

Trampova nova izjava zato ostavlja Kijev bez jasnih garancija da će dobiti tehnologiju koju smatra jednom od ključnih za buduću protivvazdušnu odbranu.

Izvor: Financial Times