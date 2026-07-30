Još nekoliko osoba prijavilo je Hrvatskoj biskupskoj konferenciji da su bile zlostavljane u Međubiskupijskom sjemeništu na zagrebačkoj Šalati, nezvanično saznaje Dnevnik.hr od dobro obaveštenog izvora sa Kaptola.

Za sada nije poznato o koliko osoba je reč, niti da li u svojim prijavama optužuju istog sveštenika kao i žrtva o kojoj je Dnevnik.hr ranije pisao. Ipak, Vanja Moskaljov za Dnevnik.hr navodi da je takozvano Malo sjemenište zapravo gimnazija, što znači da je verovatno da je i u ovim novim slučajevima, ukoliko se navodi pokažu tačnim, zlostavljanje počelo dok su žrtve bile maloletne.

Katolička crkva ozbiljno pristupa svakoj prijavi mogućeg seksualnog zlostavljanja i izražava saosećanje sa svakom osobom koja navodi da je bila žrtva. U interesu zaštite postupaka koji su u toku ne možemo da komentarišemo pojedinosti ovog slučaja niti da odgovaramo na pojedina pitanja - saopštili su iz Hrvatske biskupske konferencije u odgovoru na upit portala Dnevnik.hr.

Podsećamo, Opštinsko krivično državno tužilaštvo u Zagrebu potvrdilo je za Dnevnik.hr da radi na predmetu koji se odnosi na višegodišnje zlostavljanje maloletnog bogoslova.

U predmetu se preduzimaju mere i radnje radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica potrebnih za donošenje zaključka o postojanju osnovane sumnje da je izvršeno krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti - saopštili su iz Državnog tužilaštva za Dnevnik.hr.

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