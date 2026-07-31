Više osoba uhapšeno je zbog ubistva nakon što je u koferu u kanalu u Padinskoj Skeli pronađeno telo devojke.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, sumnja se da je reč o mlađoj ženi, najverovatnije državljanki Rusije starosti oko 28 godina.

Policijske patrole i forezničari odmah su izašli na lice mesta, gde je obavljen detaljan uviđaj.

Inspektorat radi na rasvetljavanju svih okolnosti ove tragedije i utvrđivanju načina na koji je nastupila smrt.

Telo nesrećne devojke poslato je na Institut za sudsku medicinu, gde će se nakon obdukcije znati tačan uzrok smrti, kao i zvaničan identitet žrtve. Istraga je u toku.

Alo/Telegraf

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