Američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) produžila je specijalnu licencu Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 28. avgusta, čime je kompaniji omogućeno da nastavi redovno poslovanje i snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima.

Novo produženje predstavlja nastavak dosadašnje prakse, budući da je OFAC u prethodnom periodu u više navrata odlagao punu primenu sankcija kako bi se ostavio dodatni prostor za završetak pregovora o promeni vlasničke strukture NIS-a.

Produženje licence posebno je važno za stabilno funkcionisanje energetskog sistema Srbije, jer NIS upravlja jedinom domaćom rafinerijom u Pančevu i najvećom maloprodajnom mrežom benzinskih stanica u zemlji.

Pregovori o rešavanju vlasničke strukture kompanije i dalje su u toku, nakon što su američke sankcije uvedene zbog većinskog ruskog vlasništva u NIS-u. Cilj razgovora je pronalaženje modela koji bi omogućio trajno rešavanje statusa kompanije i izbegavanje prekida njenog poslovanja.

Podsetimo, prethodnih meseci licenca je više puta produžavana upravo kako bi se omogućio nastavak rada kompanije i završetak pregovora između svih uključenih strana.

Izvor: Tanjug