Dvanaestogodišnji dečak iz Srbije izvučen je bez svesti iz mora u Haniotiju, na grčkom poluostrvu Halkidiki, prenosi grčki portal Prototema.

Dečaku su prvu pomoć pružili spasioci koji su, nakon što je dečak izvučen, uspešno obavili reanimaciju.

Nakon toga je dečak prebačen u zdravstveni centar u Kasandri gde je, nakon stabilizacije stanja, upućen na dalje lečenje u bolnicu u Solunu.

Iz bolnice u Solunu saopšteno je da je zdravstveno stanje dečaka dobro i da se leči u dečijoj bolnici.

Alo/RTS

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