Dvanaestogodišnji dečak iz Srbije izvučen je bez svesti iz mora u Haniotiju, na grčkom poluostrvu Halkidiki, prenosi grčki portal Prototema.
Dečaku su prvu pomoć pružili spasioci koji su, nakon što je dečak izvučen, uspešno obavili reanimaciju.
Nakon toga je dečak prebačen u zdravstveni centar u Kasandri gde je, nakon stabilizacije stanja, upućen na dalje lečenje u bolnicu u Solunu.
Iz bolnice u Solunu saopšteno je da je zdravstveno stanje dečaka dobro i da se leči u dečijoj bolnici.
Alo/RTS
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