Predstavnici blokaderskog pokreta su tri meseca konstantno govorili: ’Ko je za izbore, taj je Vučićev’, a onda su preko noći tražili izbore, podseća zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj.

- Oni posmatraju izbore samo kao još jedan izvor potencijalne nestabilnosti i izazivanje novih blokada, demonstracija i nemira. Oni proganjaju neistomišljenike, obećavaju im katran i perje. Proganjaju i neutralne. Proganjaju i apstinente. Svaki čovek ima pravo da ga politika apsolutno ne zanima - to može da bude neodgovorno ili sebično, ali ljudi imaju pravo na to. Oni ne trpe to. Oni za ljude koji ih ne podržavaju kažu da su ili plaćeni od strane Vučića ili glupi zato što nisu za njih, nema treće - kazao je Šešelj za Kurir TV.