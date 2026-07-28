Od početka godine u Srbiji ubijeno je sedam žena, a poslednji u nizu stravičnih zločina dogodio se kod Bora, gde je, kako se sumnja, Vladimir S. ubio nevenčanu suprugu Maju P.

Podsetimo, Maja P. ubijena je u porodičnoj kući svog partnera, a prema prvim informacijama, zadobila je više povreda, od kojih su dve ubodne rane bile smrtonosne. Stravičan zločin potresao je meštane, a prema informacijama, nakon ubistva žene, njen nevenčani suprug Vladimir S. pronađen je obešen u dvorištu kuće.

Ovaj slučaj samo je jedan u nizu tragedija koje su poslednjih meseci potresle Srbiju.

Prema dostupnim podacima, tokom prethodnih godina broj ubijenih žena u Srbiji ostao je alarmantno visok. Tokom 2020. godine ubijeno je 27 žena, godinu dana kasnije 24, tokom 2022. godine zabeleženo je 28 slučajeva femicida, 2023. godine 27, 2024. godine 19, dok je 2025. godine život izgubilo 18 žena.

Alo/Kurir

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