Mađarska nuklearna elektrana „Pakš“, koja proizvodi gotovo polovinu električne energije u zemlji, mogla bi potpuno da obustavi rad već danas ili sutra zbog ekstremnih vrućina i rekordno niskog vodostaja Dunava, upozorio je mađarski premijer Peter Mađar.

Jedan od četiri reaktora već je isključen, proizvodnja drugog prethodno je smanjena za 254 megavata, a elektrana sada radi sa približno 60 odsto ukupnog kapaciteta. Potpuno gašenje „Pakša“ značilo bi da Mađarska u jednom trenutku ostaje bez 2.000 megavata domaće proizvodnje.

- Kontinuirano moramo da isključujemo blokove u ‘Pakšu’ i moguće je da će već danas ili sutra biti potrebno potpuno gašenje elektrane, što bi značilo gubitak od 2.000 megavata - rekao je Mađar na konferenciji za novinare sa premijerom Bavarske Markusom Zederom.

Jedan reaktor ugašen, drugi radi smanjenom snagom

Mađarska elektroprivreda (MVM), koja upravlja elektranom, saopštila je da je jedan reaktor u sredu od 15 časova počeo da se isključuje zbog rekordno niskog nivoa Dunava, iz kojeg se uzima voda za hlađenje postrojenja.

„Pakš“ ima četiri reaktora ruske proizvodnje, ukupne snage dva gigavata. Pre gašenja jednog bloka, proizvodnja drugog već je smanjena za 254 megavata zbog nedovoljne količine vode i ograničenih mogućnosti hlađenja.

Problemi su počeli još tokom rekordnog toplotnog talasa u junu, kada je elektrana u nekoliko navrata morala da smanjuje proizvodnju zbog previsoke temperature vode vraćene u Dunav. Sada je situacija dodatno pogoršana jer je nivo reke pao na novi istorijski minimum.

Nizak vodostaj već je poremetio plovidbu Dunavom, jednim od najvažnijih evropskih plovnih puteva, dok je rad nuklearnih elektrana koje koriste rečnu vodu za hlađenje ugrožen i u drugim zemljama.

Mađarska ima dovoljno uvoznih kapaciteta

Mađar tvrdi da potpuno gašenje „Pakša“ ne bi odmah ugrozilo snabdevanje stanovništva električnom energijom. Mađarska raspolaže uvoznim kapacitetima između 3.600 i 3.800 megavata, što bi, prema njegovim rečima, trebalo da bude dovoljno za nadoknadu proizvodnje iz nuklearne elektrane.

Situaciju, međutim, dodatno komplikuje kvar u termoelektrani „Dunamenti“, zbog kojeg je proizvodnja smanjena za gotovo 400 megavata.

- Postoji mogućnost da elektrana ponovo bude puštena u rad, ali ukoliko popravka ne bude uspešna, moraćemo da preduzmemo dodatne mere - upozorio je predsednik mađarske vlade.

Mađar je najavio odlazak u Mađarski operator elektroenergetskog prenosnog sistema (MAVIR), gde će sa rukovodstvom i saradnicima razmotriti stanje u mreži i pripremiti planove za najteži scenario.

Među mogućim merama nalaze se rotaciona isključenja električne energije i ograničavanje potrošnje velikim industrijskim pogonima. Takve mere neće biti uvedene ukoliko uvoz električne energije i preostali domaći kapaciteti budu mogli da održe stabilnost sistema.

Pontoni i plutajuće dizalice kod elektrane

Mađarska delegacija trebalo bi da poseti termoelektranu „Dunamenti“ i Dunavsku rafineriju kompanije MOL u Sažalombati, nedaleko od Budimpešte. Mađar je najavio da će do petka obići i „Pakš“, gde će biti održana konferencija za novinare o stanju elektrane.

Mađarski ministar zaštite životne sredine Laslo Gajdoš izjavio je da su službe za upravljanje vodama stavljene u pripravnost kako bi pomogle u obezbeđivanju dovoljne količine vode za hlađenje reaktora.

U blizini „Pakša“ postavljena su četiri pontona za pumpanje vode i dve plutajuće dizalice. Oprema bi trebalo da omogući dodatno snabdevanje sistema za hlađenje ukoliko Dunav nastavi da opada.

Prognoze, međutim, pokazuju da bi vodostaj mogao dodatno da se smanji tokom narednih dana. Ukoliko pumpe više ne budu mogle bezbedno da povlače potrebnu količinu vode, mađarske vlasti neće imati mnogo prostora za manevar – preostali reaktori moraće da budu ugašeni.

Mađarska za sada računa na uvoz kako bi izbegla nestanke struje. Ipak, istovremeni gubitak „Pakša“ i dela kapaciteta termoelektrane „Dunamenti“ stavio bi elektroenergetski sistem zemlje pred najveći ispit tokom ovogodišnjeg toplotnog talasa.

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