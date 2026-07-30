Akcija MUP-a širom Srbije! Evo koje vozače će policija najstrože kažnjavati narednih dana!

Na putevima širom Srbije tokom prethodnog dana dogodilo sečak 96 saobraćajnih nezgoda. Na sreću, poginulih lica nije bilo, ali je povređeno čak 50 osoba, saopšteno je iz Uprave saobraćajne policije.

Zbog zabrinjavajućih podataka i u cilju povećanja bezbednosti, saobraćajna policija od danas, od 30. jula do 2. avgusta, pokreće VIII centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja.

Na koga se odnosi pojačana kontrola?

Fokus pripadnika MUP-a tokom narednih dana biće na otkrivanju i sankcionisanju najtežih prekršaja: