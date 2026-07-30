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Akcija MUP-a širom Srbije! Evo koje vozače će policija najstrože kažnjavati narednih dana!

MUP pokreće akciju pojačane kontrole saobraćaja u Srbiji. Policija će strogo kažnjavati vozače koji prekrše pravila, posebno u vezi sa alkoholom i prevozom dece

 
Autor:  Milica Krstić
30.07.2026.10:54
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Akcija MUP-a širom Srbije! Evo koje vozače će policija najstrože kažnjavati narednih dana!
FOTO: Shutterstock/velenjac
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Na putevima širom Srbije tokom prethodnog dana dogodilo sečak 96 saobraćajnih nezgoda. Na sreću, poginulih lica nije bilo, ali je povređeno čak 50 osoba, saopšteno je iz Uprave saobraćajne policije.

Zbog zabrinjavajućih podataka i u cilju povećanja bezbednosti, saobraćajna policija od danas, od 30. jula do 2. avgusta, pokreće VIII centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja.

Na koga se odnosi pojačana kontrola?

Fokus pripadnika MUP-a tokom narednih dana biće na otkrivanju i sankcionisanju najtežih prekršaja:

  • Vožnja pod dejstvom alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci
  • Nepropisan prevoz dece
  • Prekoračenje brzine i nekorišćenje sigurnosnog pojasa
  • Svi ostali prekršaji kojima se direktno ugrožava bezbednost u saobraćaju

Hitno upozorenje vozačima: Deca moraju biti u sedištima

Iz Uprave saobraćajne policije uputili su dramatičan apel svim učesnicima u saobraćaju da dosledno poštuju propise kako bi se izbegle nove tragedije.

- Apelujemo na sve vozače da ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci koje negativno utiču na opažanje i reagovanje. Poštujte ograničenja brzine, koristite sigurnosni pojas i prevozite decu na propisan način - uz upotrebu bezbednosnog sedišta ili podmetača prilagođenog visini deteta, u skladu sa uputstvima proizvođača - poručuju iz policije uz želju da svi građani bezbedno stignu na svoja odredišta.

ALo.rs/ Telegraf.rs

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