Na vidikovcu su zasvirali trubači i zaigralo se kolo.

"Predivno izgleda, evo imam nešto dinara, Drobnjak, plati muziku," rekao je Vučić

"Čudesno izgleda, pozivam sve građane da dođu, to vam je na sat i 20 minuta od Beograda. Ovo je nešto veličanstveno, čudesno. U bilo kojoj zemlji da se nalazi, mi bismo išli da se slikamo. Mnogo sam srećan što sam video Kablarce da su srećni. Karta je 500 dinara. Ne znam da postoji lepši pogled, teško da možete bilo šta da uporedite sa ovim," rekao je Vučić.

Beograd je pun turista, a na pitanje medija da li očekuje da će doći na vidikovac, Vučić je rekao da očekuje.

Stakleni vidikovac na Kablaru kod Čačka, sa koga se vide tri opštine, biće otvoren danas.

Nakon sprovedenog tehničkog pregleda i kompletne procedure pred nadležnim institucijama, potvrđeno je da je taj objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom, projektnom dokumentacijom i važećim propisima, kao i da je bezbedan i podoban za korišćenje.