Tokom popodnevnih sati na magistralnom putu Zlatibor - Užice došlo je do teže saobraćajne nezgode i sudara vozila.

Na lice mesta odmah je izašla Hitna pomoć, što ukazuje da ima povređenih ali stepen povreda kod putnika u vozilima zasad nije poznat.

Kako se nezgoda dogodila na jednoj od najfrekfentnijih deonica u Srbiji, stvorene su ogromne gužve.

- Sve stoji, kolona se proteže kilometrima. Vozila stoje ja mislim sve od Užica do Čajetina. Čekamo duže od sat vremena, vozilo Hitne pomoći nije moglo odmah ni da prođe do mesta udesa - kaže za RINU jedan od vozača koji se našao na licu mesta.

Pre samo nekoliko dana MUP Srbije je zvanično saopštio da je deonica magistrale od Užica do Zlatibora jedna od najrizičnijih i da su se samo tokom prvih šest meseci dogodile 53 saobraćajne nezgode.

Najčešći uzroci su neprilagođena brzina i nepropisno preticanje, a policija je na ovoj deonici pooštrila kontrole.

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