Na popularnom izletištu Užičana na Jelovoj gori, kod Jovanove vode, jutros je nađena povređena muška osoba srednjih godina.

Muškarac je, kako saznajemo, imao povredu stomaka u vidu velikog reza.

- Prema prvim informacijama, navodno je sam sebe povredio. Međutim, na licu mesta nije pronađeno nikakvo oruđe ili oružje. Daljim prikupljanjem podataka saznaće se da li je na tom mestu ili nekom drugom zadobio povredu i da li je sam sebe povredio ili neko drugi - saznajemo od izvora bliskog istrazi.

Povređeni muškarac je prebačen u užičku bolnicu, gde je operisan i smešten je na intezivnu negu.

Z. G.

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