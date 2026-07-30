U okviru najnovije akcije, petoro dece vraćeno je svojim najbližima, čime je nastavljen napor usmeren na pomoć deci pogođenoj ratom u Ukrajini.

"Iako su diplomatija i izgradnja mira važni za ovaj napor, oni su nadmašeni našom zajedničkom sposobnošću da decu stavimo iznad međunarodnih sporova. Svako ponovno spajanje je podsetnik da saosećanje, dostojanstvo i porodica mogu da prevaziđu čak i najmračnija vremena - rat", poručila je Melanija Tramp u saopštenju objavljenom na sajtu Bele kuće.

Ona je dodala da ona i njen predstavnik nastavljaju saradnju sa vladama Rusije i Ukrajine kako bi deca bila bezbedno vraćena svojim porodicama i zajednicama.

Bela kuća navodi da je inicijativa usmerena na humanitarni cilj vraćanja dece i obnova porodica razorenih ratom, uz poruku da je dobrobit dece iznad sukoba i političkih nesuglasica, zaključuje se u saopštenju.