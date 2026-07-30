Sedmu godinu po redu se u Hrvatskoj tradicionalno održao koncert u čast preminulog pevača Olivera Dragojevića, koji nas je napustio 2018. godine.

Interesovanje za ovaj događaj iz godine u godinu ne jenjava, pa se ulaznice, ali i smeštaj i prevoz do Vele Luke, rasprodaju velikom brzinom. Međutim, ovogodišnje obeležavanje godišnjice zasenila je rasprava o visokim cenama prevoza.

Influenserka Lana Vidošević javno je izrazila nezadovoljstvo nakon što je otkrila koliko košta put brodom do Vele Luke, ocenivši da bi se i sam Oliver protivio tome da njegovi poštovaoci izdvajaju toliko novca kako bi mu odali počast.

- Svi koji me znaju znaju i koliko obožavam Olivera Dragojevića. Za mene je on prvi, pa onda ispod njega svi ostali. Sramota je jedna velika da 70 evra košta odlazak od i do Vela Luke. Sramota je! Kao i svake godine kada je njegova godišnjica ja planiram da odem na koncert u njegovu čast, ali se uvek nešto desi, da ja ne mogu da odem. Ili ne bude karata, ili ne nađem smeštaj...

Lana je potom objasnila da je uoči koncerta pokušala da organizuje put, ali ju je cena brodskih karata potpuno šokirala.

- Veče pre koncerta sam gledala karte za trajekt, više ih nije bilo u tom momentu. Karta za brod je bila 40 evra za tamo, 30 evra za nazad, 70 evra da ja plaćam samo za brod da odem do tamo, na taj jedan koncert, nema šanse. Olivera obožavam, on je meni nešto posebno, ali mislim da ni on sam ne bi voleo da vidi da su cene otišle u nebesa.

Influenserka smatra da se na ovakvom događaju ne bi smelo zarađivati na račun emocija ljudi koji dolaze da odaju počast jednom od najvećih muzičkih umetnika sa ovih prostora.

- Sram da vas bude što stavljate takve cene. Oliver ovo ne bi voleo, on prvo ne bi ni voleo toliko ljudi, a i sigurna sam da bi on voleo da sve bude džabe. Sramota da vas bude za tu cenu, ja sa tim novcem mogu da kupim povratnu kartu za Španiju, Italiju i mnoga druga mesta. Velika sramota za Hrvatsku!

"Ljudi su izgubili kompas za cene"

Mnogi su u komentarima ispod videa influenserke bili salgasni sa njenim izlaganjem i osudom:

"Užas, svake godine su sve skuplje karte", "Bravo. devojko! Nisam otišla jer ovo je stvarno sramota", "Našli da mlate pare na njemu", "Ljudi su izgubili kompas za cene", "Crvenim se od ove informacije", samo su neki od niza komentara.

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