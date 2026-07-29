Centella asiatica, poznata i kao tigrova trava, je biljka koja se vekovima se koristi u ajurvedskoj i tradicionalnoj kineskoj medicini, a danas je jedan od najtraženijih sastojaka u korejskoj kozmetici.

Naziv "tigrova trava" dobila je jer se veruje da su se tigrovi valjali po njenim listovima kako bi ubrzali zarastanje rana. Raste u delovima Azije i Afrike, a vekovima se koristi za lečenje različitih zdravstvenih tegoba.

Umiruje kožu i podstiče proizvodnju kolagena

Plastična i rekonstruktivna hirurškinja dr Ejmi Bendi ističe da centella sadrži veliki broj bioaktivnih jedinjenja koja imaju snažno protivupalno dejstvo i pomažu obnavljanju kože.

Pored četiri ključna aktivna sastojka – madekasozida, azijatikozida, azijatične kiseline i madekasične kiseline – biljka obiluje antioksidansima i masnim kiselinama koje dodatno hrane i štite kožu.

Prema rečima plastične hirurškinje dr Olge Bačilo, centella deluje mnogo dublje od površine kože.

– Podstiče rad fibroblasta, ćelija odgovornih za proizvodnju kolagena. Kada koristite preparate sa centellom, koža dobija signal da započne proces obnavljanja na ćelijskom nivou – objašnjava ona.

Jedna od najvećih prednosti ove biljke jeste sposobnost da brzo umiri upalu i ubrza regeneraciju kože. Centella je poznata i po tome što jača zaštitnu barijeru kože, pomaže joj da zadrži vlagu i sprečava isušivanje.

Istraživanja pokazuju da može ublažiti simptome rozacee, uključujući suvu i nadraženu kožu.

Dr Bendi je često preporučuje osobama koje imaju hronično suvu, dehidriranu ili osetljivu kožu, jer poboljšava zaštitni lipidni sloj kože i smanjuje gubitak vlage.

Ima snažan antiejdž efekat

Stručnjaci smatraju da redovna upotreba preparata sa ovim sastojkom može doprineti smanjenju bora, poboljšanju elastičnosti kože, ublažavanju ožiljaka, pa čak i pojave celulita.

Ipak, osobe koje imaju alergiju na biljke iz porodice Apiaceae trebalo bi da budu oprezne zbog mogućih unakrsnih alergijskih reakcija. Takođe, oni sa veoma osetljivom kožom trebalo bi da urade test na malom delu kože pre svakodnevne upotrebe.

Ako planirate da kupite preparat sa centellom, stručnjaci savetuju da pažljivo pročitate sastav. Ako se naziv Centella asiatica nalazi tek pri kraju liste sastojaka, verovatno je ima premalo da bi proizvod imao značajniji efekat, piše Nypost.