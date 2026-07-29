Letovanje u Grčkoj za većinu turista iz Srbije protekne bez većih problema, ali pojedine situacije mogu ozbiljno da pokvare odmor. Jedan srpski turista podelio je neprijatno iskustvo iz Nea Kalikratije, gde su mu, kako tvrdi, zbog parkiranja na mestu za osobe sa invaliditetom skinute registarske tablice, uprkos tome što je imao istaknutu parking dozvolu.

Svoje iskustvo opisao je u Fejsbuk grupi "Grčka info", gde je njegova objava izazvala veliku pažnju i brojne komentare drugih putnika.

"Nikada ranije nisam imao problem"

Kako je naveo, već dve decenije letuje u Grčkoj i do sada nije imao neprijatnosti sa policijom.

"Moraću u ovoj grupi da podelim jedno ružno iskustvo sa letovanja u Nea Kalikratiji. Već 20 godina letujem u Grčkoj i nikada nisam imao problema sa policijom", napisao je.

Prema njegovim rečima, poseduje uredno izdatu dozvolu za parking za osobe sa invaliditetom, koju su, kako tvrdi, ranije uvek priznavali u mestima u kojima je boravio.

Međutim, kada se 23. jula vratio sa plaže, na automobilu ga je sačekalo neprijatno iznenađenje.

"Auto je bio parkiran na obeleženom mestu za invalide, a na vetrobranu sam zatekao kaznu i video da su mi skinute registarske tablice", naveo je.

Neprijatnost i u policijskoj stanici

Turista tvrdi da je neprijatnu situaciju doživeo i prilikom odlaska u policijsku stanicu.

Kako je napisao, jedan policijski službenik ih je pitao na kom jeziku mogu da razgovaraju, nakon čega je njegov sin odgovorio da može na srpskom ili engleskom.

"Rekao nam je da moramo da pronađemo nekoga ko zna grčki, okrenuo se i otišao", tvrdi autor objave.

Dodao je i da mu je drugi vozač iz Srbije rekao da je imao sličan problem sa istim policijskim službenikom.

Pomoć stigla zahvaljujući predstavniku agencije

Kako navodi, ubrzo je stigao predstavnik jedne turističke agencije koji je pomogao da se situacija razjasni.

Prema njegovim rečima, vraćene su mu registarske tablice, dao je izjavu policiji, dok je vozačka dozvola zadržana do narednog dana.

Istakao je da je isti predstavnik pomogao i drugom srpskom vozaču koji nije bio klijent te agencije.

Na kraju objave napisao je da kaznu nije platio, dok je vozačku dozvolu trebalo da preuzme narednog dana u 14 časova.

Objava izazvala brojne reakcije

Njegova objava privukla je veliku pažnju članova grupe "Grčka info", a u komentarima su brojni turisti podelili sopstvena iskustva sa parkiranjem, kaznama i procedurama u Grčkoj.

Ovaj slučaj još jednom je skrenuo pažnju na značaj poznavanja lokalnih saobraćajnih propisa, kao i na to da se pre putovanja informišete o pravilima koja važe za korišćenje parking mesta rezervisanih za osobe sa invaliditetom.