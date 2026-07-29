Potraga za Draganom Spasovićem, poznatijim kao Spaske, okončana je tragično. Prema nezvaničnim informacijama, on je pronađen mrtav.

Spasovićev nestanak prijavljen je Policijskoj upravi u Novom Pazaru, nakon čega je porodica uputila javni apel građanima da pomognu u potrazi. Njegova fotografija delila se društvenim mrežama, uz opis odeće koju je nosio u trenutku nestanka i brojeve telefona za dostavljanje informacija. Nažalost, porodici je ubrzo stigla najteža vest - Dragan je pronađen bez znakova života.

Okolnosti pod kojima je nastupila smrt zasad nisu poznate. Nadležni organi obavljaju uviđaj i prikupljaju informacije koje bi trebalo da rasvetle sve detalje ovog tragičnog slučaja.

Više informacija očekuje se nakon završetka uviđaja i zvaničnog saopštenja nadležnih institucija.

Alo/Sandžak Danas

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