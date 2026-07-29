Zahvaljujući popustima, posebnim programima specijalnih bolnica i mogućnosti plaćanja na rate, oporavak i rehabilitacija u srpskim banjama danas su znatno dostupniji. Trenutno više od 20 banja širom Srbije nudi posebne uslove za starije sugrađane, uključujući otplatu na šest, osam, pa čak i 12 mesečnih rata.

Cene i uslovi boravka

Prema aktuelnim ponudama, boravak u banjama moguće je pronaći već od 4.300 dinara po danu. Ova cena u većini ustanova podrazumeva pun pansion, lekarski pregled i svakodnevne terapije. Treba imati u vidu da se u pojedinim lečilištima boravišna taksa i osiguranje naplaćuju posebno, van osnovne cene aranžmana.

Najpovoljnije opcije

Među najekonomičnijim rešenjima izdvajaju se Specijalna bolnica u Novom Pazaru i Gamzigradska Banja:

Novi Pazar – dnevna cena od 4.300 do 5.000 dinara, uključujući pun pansion, lekarski pregled i četiri terapije.

– dnevna cena od 4.300 do 5.000 dinara, uključujući pun pansion, lekarski pregled i četiri terapije. Gamzigradska Banja – dnevna cena 4.600 dinara, uz dodatnih 10 odsto popusta za korisnike Penzionerske kartice.

Cene u najposećenijim banjama

Za one koji biraju popularnije i poznatije banjske centre, ponuda izgleda ovako:

Vrnjačka Banja (Specijalna bolnica „Merkur") – od 5.450 dinara (Stari Merkur) do 8.790 dinara (Novi Merkur), sa uključenim lekarskim pregledom, EKG-om, laboratorijskim analizama, tri terapije dnevno i korišćenjem bazena. Minimalan boravak je sedam dana, a plaćanje se može podeliti na šest rata.

(Specijalna bolnica „Merkur") – od 5.450 dinara (Stari Merkur) do 8.790 dinara (Novi Merkur), sa uključenim lekarskim pregledom, EKG-om, laboratorijskim analizama, tri terapije dnevno i korišćenjem bazena. Minimalan boravak je sedam dana, a plaćanje se može podeliti na šest rata. Sokobanja – u Specijalnoj bolnici cena kreće od 5.000 dinara (uz 10 odsto popusta na Penzionersku karticu), dok se u Bolnici „Banjica" cena kreće od 5.100 do 5.800 dinara u zavisnosti od sezone, sa mogućnošću plaćanja na osam rata preko administrativne zabrane.

– u Specijalnoj bolnici cena kreće od 5.000 dinara (uz 10 odsto popusta na Penzionersku karticu), dok se u Bolnici „Banjica" cena kreće od 5.100 do 5.800 dinara u zavisnosti od sezone, sa mogućnošću plaćanja na osam rata preko administrativne zabrane. Atomska banja Gornja Trepča – boravak od 6.890 dinara, uz mogućnost otplate na čak 12 rata. Prvi lekarski pregled se dodatno naplaćuje 2.500 dinara.

– boravak od 6.890 dinara, uz mogućnost otplate na čak 12 rata. Prvi lekarski pregled se dodatno naplaćuje 2.500 dinara. Banja Koviljača – jedna od skupljih destinacija, sa cenama od 8.800 do 14.000 dinara po danu, uz mogućnost plaćanja na šest rata.

– jedna od skupljih destinacija, sa cenama od 8.800 do 14.000 dinara po danu, uz mogućnost plaćanja na šest rata. Niška Banja – van sezone 6.300 dinara, u sezoni do 7.000 dinara, sa mogućnošću plaćanja na šest meseci. Cena obuhvata internistički pregled, EKG, laboratorijske analize i terapije.

Potrebna dokumentacija

Procedura za ostvarivanje popusta i odloženog plaćanja jednostavna je: penzioneri prilikom rezervacije treba da prilože ličnu kartu i poslednji ček od penzije, kao i da odmah naglase ustanovi da li žele da plaćaju putem administrativne zabrane ili čekovima, piše blic.