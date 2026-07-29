U selu Kumanica kod Ivanjice danas je izbio veliki požar u strugari. Na lice mesta odmah su upućene ekipe vatrogasaca-spasilaca.

- Plamen je zahvatio krov objekta, a na svu sreću vatrogasci su brzo stigli i efikasno lokalizovali vatru, tako da nije došlo do njenog širenja. Nije bilo povređenih, ali je na strugari pričinjena veća materijalna šteta - kaže za RINU jedan od meštana sela Kumanica.

Tačan uzrok požara zasad nije poznat, a sve okolnosti pod kojima je došlo do izbijanja vatrene stihije biće poznate nakon istrage.

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