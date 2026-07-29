Pokrajinski štab za vanredne situacije proglasio je danas vanrednu situaciju na teritorijama Sombora, Kule i Vrbasa, zbog izuzetno nepovoljne hidrološke situacije izazvane istorijski niskim vodostajem Dunava.

Sednicom Štaba predsedavala je predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković.

Dunav pao na istorijski minimum

Kako je saopšteno, danas je izmeren istorijski minimum vodostaja Dunava od minus 127 centimetara, što predstavlja ozbiljan problem za funkcionisanje Hidrosistema Dunav–Tisa–Dunav.

Najveće posledice osećaju sistemi za navodnjavanje, poljoprivredna proizvodnja i drugi korisnici ovog vodnog sistema.

Izdvojeno 270 miliona dinara

Na predlog Pokrajinskog štaba, Pokrajinska vlada izdvojila je 270 miliona dinara za sprovođenje hitnih mera i radova kako bi se obezbedilo normalno funkcionisanje Hidrosistema Dunav–Tisa–Dunav.

Novac će biti usmeren Javnom vodoprivrednom preduzeću "Vode Vojvodine", koje je i prethodnih dana preduzimalo mere za ublažavanje posledica niskog vodostaja.

U saopštenju se navodi da će Pokrajinski štab za vanredne situacije nastaviti da prati stanje na terenu i koordinira aktivnosti nadležnih institucija kako bi se ublažile posledice kritične hidrološke situacije.

Izvor: Tanjug.