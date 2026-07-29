Savremeni oružani sukobi sve više zavise od bespilotnih tehnologija i satelitskih komunikacija, zbog čega elektronsko ratovanje postaje jedan od ključnih elemenata na bojištu.

Ruski stručnjaci tvrde da je razvijen sistem koji može da poremeti rad satelitske mreže Starlink bez fizičkog uništavanja letelica u orbiti.

Generalni konstruktor Centra za kompleksna bespilotna rešenja (CKBR) Dmitrij Kuzjakin izjavio je 29. jula da ruski sistem za elektronsko ometanje „Volna kupol garant“ blokira komunikaciju između satelita Starlink i zemaljskih terminala.

Kako je rekao za TASS, sistem ne uništava svemirske letelice, već tokom perioda delovanja privremeno sprečava određeni satelit da opslužuje korisničke terminale na zemlji.

Prema njegovim rečima, posledica toga je da terminali Starlink u zoni dejstva sistema prestaju da funkcionišu jer ih sateliti više ne registruju. Kuzjakin navodi da kompleks ostvaruje radioelektronski uticaj pomoću usko usmerenog visokofrekventnog snopa, koji izaziva kritično preopterećenje prijemnih antena na satelitima.

On smatra da su savremeni oružani sukobi definitivno prerasli u nadmetanje bespilotnih tehnologija i da se borba proširila i u svemir, gde globalne orbitalne satelitske konstelacije, prema njegovoj oceni, neposredno utiču na operativnu situaciju na liniji borbenog dodira.

Kuzjakin je još 17. juna izjavio da sistem „Volna kupol garant“ „zaslepljuje“ satelite Starlink slanjem parazitskih signala koji otežavaju prijem i prepoznavanje signala zemaljskih korisnika.

Tada je naveo da se sateliti Starlink nalaze na približno 500 kilometara iznad Zemlje i da je reč o snažnom kompleksu opremljenom usmerenom faziranom antenskom rešetkom.

Ranije, 22. maja, načelnik odeljenja za planiranje i suprotstavljanje snagama bespilotnih sistema u korpusu sa pozivnim znakom Karta saopštio je da su pripadnici 11. armijskog korpusa grupe snaga „Sever“ od početka maja u Harkovskoj oblasti uništili više od 90 stanica Starlink koje koriste Oružane snage Ukrajine.

Prema njegovim tvrdnjama, zahvaljujući intenzivnom radu operatera 11. armijskog korpusa bilo je moguće narušiti internet vezu i koordinaciju između ukrajinskih jedinica i njihove komande.