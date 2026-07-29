Kroz razgovore o gejming trendovima, novim tehnologijama, profesionalnom gejmingu i iskustvima iz industrije, GameCast će publici približiti svet koji danas predstavlja jednu od najbrže rastućih industrija zabave.



Voditelj podkasta je Vojislav Perić, poznatiji kao SupremeNexus, jedno od najprepoznatljivijih imena domaće i regionalne gejming scene. Kroz dugogodišnji rad kao kreator sadržaja, strimer i autor brojnih gejming formata, izgradio je snažnu vezu sa publikom i postao važan deo gejming zajednice na Balkanu. Njegov rad obuhvata video igre, esport, tehnologiju, gaming događaje, najave, intervjue i sadržaj koji povezuje igrače, kreatore, industriju i publiku. Pored razgovora sa gostima, svaka epizoda donosiće i zanimljiv takmičarski segment u kojem će se voditelj i njegovi sagovornici oprobati u popularnim mobilnim igrama koristeći mogućnosti mts 5G mreže, demonstrirajući brzinu, stabilnost i kvalitet konekcije neophodne za moderno mobilno gejming iskustvo.



GameCast će premijerno biti emitovan 30. jula na mts YouTube kanalu, dok će nove epizode biti dostupne svake druge nedelje. Ljubitelji podkasta moći će da ih prate i putem najpopularnijih audio platformi – Spotify, Apple Podcasts i Deezer.



Pokretanjem ovog podkasta, mts nastavlja da razvija sadržaje namenjene digitalnim zajednicama i potvrđuje svoju posvećenost razvoju gejming ekosistema u Srbiji. Kroz autentične razgovore sa relevantnim sagovornicima i inovativan format koji spaja podkast i gejming izazove, GameCast donosi novu platformu za razmenu znanja, iskustava i inspiracije, uz podršku tehnologije koja omogućava vrhunsko korisničko iskustvo.