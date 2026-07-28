Tragedija na Elbrusu, u kojoj je život izgubilo pet planinara iz Bosne i Hercegovine, dobila je još potresniju dimenziju nakon što je potvrđeno da je zajedno sa Almom i Denisom O. pronađena i njihova verna planinarska mačka Macika, koja ih je godinama pratila na gotovo svim ekspedicijama.

Macika nije bila običan kućni ljubimac, već ravnopravni član njihovog malog planinarskog tima.

Alma i Denis udomili su je pre više godina, a umesto života u stanu pružili su joj priliku da zajedno sa njima osvaja planinske vrhove.

Tokom godina postala je prepoznatljiva među planinarima, a sa svojim vlasnicima popela se na brojne vrhove u Bosni i Hercegovini, regionu i Evropi, uključujući i planine više od 3.000 metara nadmorske visine.

Hiljade ljudi pratile njihove avanture

Na društvenim mrežama Alma i Denis redovno su objavljivali fotografije sa putovanja, na kojima je Macika gotovo uvek bila u prvom planu – na njihovim ramenima, u planinarskom rancu ili na osvojenim vrhovima.

Njihova Fejsbuk zajednica „Trio Fantastiko“ okupljala je hiljade ljudi koji su sa oduševljenjem pratili njihove zajedničke avanture.

Poslednje fotografije objavljene pre tragedije prikazivale su Maciku tokom aklimatizacije na Elbrusu, gde je i ovoga puta bila uz svoje vlasnike.

Pronađena zajedno sa njima

Prema dostupnim informacijama, spasilačke ekipe pronašle su Maciku zajedno sa Almom i Denisom O., u njihovom rancu.

Vest o njenoj sudbini dodatno je potresla brojne prijatelje, planinare i pratioce koji su godinama pratili njihove uspone.

Za mnoge koji su poznavali ovaj nesvakidašnji trojac, Macika nije bila samo ljubimac, već simbol prijateljstva, odanosti i ljubavi prema planinama.

Njena priča ostaje jedan od najpotresnijih detalja tragedije na Elbrusu, koja je odnela živote petoro planinara iz Bosne i Hercegovine.

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