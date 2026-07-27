Prema njegovim rečima, ekipa je bila dobro obučena, ali su vremenski uslovi bili mnogo teži nego što se očekivalo.

Adilović je ispričao da su problemi počeli već na samom početku uspona. Grupa nije imala vodiča, a jedan od učesnika se u ranoj fazi uspona ozbiljno smrzavao, zbog čega je prvi tim odlučio da odustane i da se vrati.

„Drugi tim je nastavio uspon, ali smo i mi, nakon što smo prešli još oko 100–150 metara, odlučili da odustanemo. Kada smo postavili fiksno uže na jednom delu rute i popeli se malo više, videli smo da su uslovi na vrhu još gori. Tada smo doneli odluku da se vratimo“, prisetio se on, prenosi ruski portal "Izvestija".

On je naglasio da su svi članovi ekipe bili iskusni i da su se međusobno dobro poznavali. Kako je rekao, u Bosni i Hercegovini alpinisti treniraju gotovo svakog vikenda, jer su planine lako dostupne.

„Zato problem nije bio u nedovoljnoj pripremljenosti. Mislim da je glavni uzrok bila pogrešna vremenska prognoza“, rekao je Adilović.

Vest o pozivu u pomoć alpinista koji su ostali na planini objavljena je 25. jula. Na mesto događaja upućeno je osam spasilaca. Alpinisti su se na Elbrus penjali samostalno, bez angažovanja profesionalnog vodiča.

U Glavnoj upravi Ministarstva za vanredne situacije Ruske Federacije za Kabardino-Balkariju saopšteno je da nepovoljni vremenski uslovi otežavaju evakuaciju tela dvojice poginulih alpinista.

U alpinističkom klubu Vedro Zenica, čiji su članovi bili poginuli, naveli su da državljani Bosne i Hercegovine nisu bili turisti, već iskusni alpinisti koji su učestvovali u planinarskoj ekspediciji.

Prema pisanju "Avaza", na planinarenju na Elbrusu u Rusiji stradali su dr. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Svi stradali bili su iz Zenice, dok su preživeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić.

Meliha Čaušević bila je maksilofacijalni hirurg i veliki ljubitelj planinarenja.

Proneđena još tri tela

Kako smo prethodno pisali, na planini Elbrus juče su pronađena tela još tri planinara iz Bosne i Hercegovine.

"Pronađena su tela još tri žrtve i njihova lokacija je poznata, ali još uvek nisu evakuisana zbog lošeg vremena", rekao je izvor za rusku agenciju RIA Novosti.

Spasioci su ranije pronašli i tela dvojice stradalih članova grupe, dok je potraga za ostalima nastavljena uprkos izuzetno teškim uslovima.