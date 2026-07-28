Nakon što 29. jula zasija Pun Mesec u Vodoliji, pet horoskopskih znakova očekuje veliki uspeh.

Prema astrološkinji Heleni Hathor predstojeći Pun Mesec krajem meseca uklanja sve ono što nije namenjeno vašem životnom putu u narednih 18 godina.

Ovo je prvi Pun Mesec otkako su Severni mesečev čvor prešli u Vodoliju, a Južni čvor u Lava. Takođe se nalazi u konjunkciji sa Plutonom, planetom transformacije i ponovnog rođenja, pa velike promene tek dolaze. Pripremite se!

Škorpija

Vaš život kod kuće doživljava poboljšanje.Pun Mesec u Vodoliji 29. jula aktivira vaše polje doma i porodice. Ovo predstavlja završetak jedne faze, ali nema razloga za tugu.

„Nešto se potpuno oslobađa i vraća univerzumu jer nije bilo namenjeno vama“, objasnila je Hathor. Pripremate prostor da nešto mnogo bolje uđe u vaš život.

Moguće je preseljenje ili kupovina nove nekretnine. Ovo je takođe povoljan trenutak da promenite način na koji zarađujete novac. Ako već neko vreme razmišljate o promeni karijere, Mesec u Vodoliji daje vam podsticaj da to i učinite. Ljudi na pozicijama moći koji su vas sputavali iznenada gube uticaj. Uspeh je sada nadohvat ruke.

Vaga

Vreme je da istupite u prvi plan, Vage. Pun Mesec u Vodoliji gura vas pod reflektore i podstiče da preuzmete lidersku ulogu.

„Privlačite ljude više nego ikada ranije. Privlačite mase, novu publiku, nove grupe ljudi; svi su tu i snažno su pod vašim uticajem“, rekla je Hathor.

Posle 29. jula imaćete osećaj kao da svi žele da vam budu prijatelji. Istovremeno, ljudi će u vama tražiti savet i vođstvo. Verujte sebi i onome što donosite. Uspeh koji sada doživljavate potpuno je zaslužen.

Devica

Ako ste se osećali iscrpljeno, Device, Pun Mesec u Vodoliji donosi dobre vesti.

„Potpuno ste završili sa tom rutinom od devet do pet“, rekla je astrološkinja. Ovo je najbolje za vas. Prema njenim rečima, uskoro ćete „ući u radno okruženje iz svojih snova“.

Odjednom ćete jasnije videti svoje kolege. Moguće je da neko nije bio potpuno iskren prema vama. Sada kada znate istinu, možete postupiti u skladu sa tim.

Ipak, nemojte se zatvarati prema drugima, jer vam u život ulazi veoma velikodušna osoba. Ona će vam ponuditi nešto izuzetno što može dovesti do velikog uspeha.

Ovan

Dok Pun Mesec u Vodoliji pravi konjunkciju sa Plutonom, vi prolazite kroz svojevrsno ponovno rođenje, Ovnovi.

Zajednica ljudi u kojoj ste se do sada osećali prijatno više vam ne pruža ono što vam je nekada davala. Vreme je da se izborite za svoje potrebe i možda napravite korak dalje.

„Konačno izgovarate svoje mišljenje o nečemu što vam je godinama bilo na duši“, rekla je Hathor.

Više ne želite da ćutite — i to je dobra stvar. Upravo tako privlačite uspeh i ljude koji vas zaista podržavaju.

„Slušajte ljude koji vam u ovom periodu aplaudiraju. Oni koji ostanu nemi — upravo su oni koje želite da uklonite iz svog života“, dodala je astrološkinja.

Ribe

Vaše liderske sposobnosti dolaze do punog izražaja tokom Punog Meseca u Vodoliji, Ribe.

Bilo da je reč o poslu ili privatnom životu, konačno ulazite u svoju moć, a na ovo ste dugo čekali.

„Posle ovog Punog Meseca nema povratka na staro“, insistirala je Hathor.

„Oslobađate se velikog nezadovoljstva koje ste nosili godinama. Ovo je trenutak kada konačno možete da se oslobodite teških tereta i tuge koju ste dugo nosili.“

Nakon ovog lunarnog događaja osećaćete se lakše, a upravo ta sloboda pomoći će vam da ostvarite uspeh kojem težite, piše Your tango.