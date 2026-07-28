Srboljub V. (36), koji u Srbiji izdržava kaznu zatvora zbog ubistva, deportovan je iz Crne Gore i predat nadležnim organima Srbije nakon što je uhapšen u Podgorici zbog ilegalnog ulaska u zemlju. Crnogorska policija saopštila je da postoje operativna saznanja da je njegovim hapšenjem možda sprečeno izvršenje novog teškog krivičnog dela.

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, Srboljub V. pronađen je tokom pojačanih aktivnosti usmerenih na sprečavanje kriminalnih aktivnosti i očuvanje bezbednosti.

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica zaustavili su ga i kontrolisali, nakon čega je utvrđeno da je ilegalno prešao državnu granicu i nezakonito boravio na teritoriji Crne Gore.

Daljim proverama utvrđeno je da je Srboljub V. u Srbiji pravosnažno osuđen za krivično delo ubistvo, ali da kaznu zatvora nije u potpunosti izdržao, već se u trenutku hapšenja nalazio na uslovnim pogodnostima.

Policija sumnja na planiranje novog zločina

Crnogorska policija navela je da postoje operativna saznanja da je Srboljub V., zajedno sa još jednom osobom čiji je identitet poznat istražiteljima, navodno planirao izvršenje težih krivičnih dela.

Više detalja o tim sumnjama za sada nije saopšteno, a nadležni organi nastavljaju provere.

Zbog kršenja Zakona o strancima, Srboljub V. je uhapšen, a sudija za prekršaje u Podgorici izrekao mu je kaznu zatvora od 18 dana.

Nakon sprovedene procedure, službenici Sektora granične policije Crne Gore deportovali su ga i predali nadležnim organima Republike Srbije.

Srboljub V. 2016. godine je uhapšen zbog sumnje da je počinio ubistvo dvadesetdvogodišnjeg mladića u Šapcu.

Prema tadašnjim navodima iz istrage, došlo je do sukoba nakon kojeg je mladić zadobio teške povrede, a kasnije je preminuo u bolnici.

Nakon pravosnažne presude za ubistvo, Srboljub V. je izdržavao zatvorsku kaznu u Srbiji, ali prema navodima crnogorske policije, u trenutku hapšenja nije je bio u potpunosti odslužio.

Posle ilegalnog ulaska u Crnu Goru i hapšenja u Podgorici, vraćen je u Srbiju, gde će dalje postupanje preuzeti nadležni organi.

Borba.me