Tokom uobičajenih lekarskih pregleda najčešće se mere krvni pritisak, puls, nivo šećera i masnoće u krvi, ali to ne daje potpunu sliku zdravstvenog stanja.

Velike epidemiološke studije poslednjih godina ukazuju da tri jednostavna testa mogu da pokažu opšte zdravstveno stanje.

Test 1: Snaga stiska šake

U jednoj od najvećih studija ove vrste, sprovedenoj na gotovo 140.000 ljudi u 17 zemalja, pokazalo se da je snaga stiska šake snažniji pokazatelj ukupnog rizika od smrti i kardiovaskularnih bolesti nego sistolni krvni pritisak.

Svako smanjenje snage stiska bilo je povezano sa povećanim rizikom od smrti i srčanih problema, nezavisno od drugih faktora.

Slabiji stisak šake može biti rani znak opšteg slabljenja mišićne mase, fizičke kondicije i zdravlja krvnih sudova. Snaga stiska može se jednostavno izmeriti pomoću jeftinog dinamometra, a test traje svega nekoliko sekundi.

Test 2: Stajanje na jednoj nozi

Drugi „tihi pokazatelj“ dugovečnosti jeste ravnoteža.

Studija objavljena u časopisu "British Journal of Sports Medicine" pokazala je da osobe starije od 50 godina koje ne mogu da stoje na jednoj nozi 10 sekundi imaju gotovo dvostruko veći rizik od smrti u narednoj deceniji.

Zašto je ravnoteža toliko važna? Stajanje na jednoj nozi zahteva dobru funkciju mišića nogu, nervnog sistema i unutrašnjeg uha – odnosno celog sistema koji omogućava kretanje i stabilnost.

Lošija ravnoteža povezuje se sa većim rizikom od padova, preloma, hospitalizacija i gubitka samostalnosti.

Test je veoma jednostavan: stanite na jednu nogu i pokušajte da zadržite položaj 10 sekundi bez pridržavanja.

Test 3: Brzina hoda

Treći pokazatelj je brzina kojom hodate svojim uobičajenim tempom.

Brojna istraživanja pokazala su da brzina hoda kod starijih osoba može biti bolji pokazatelj očekivanog životnog veka od mnogih klasičnih medicinskih merenja.

Sporiji hod povezan je sa većim rizikom od smrtnosti, kognitivnog opadanja i gubitka sposobnosti samostalnog života. Posebno su ugrožene osobe koje se teško kreću, izrazito sporo hodaju ili imaju nestabilan hod.

Za jednostavan kućni test dovoljno je izmeriti nekoliko metara na ravnoj površini i proveriti koliko vam vremena treba da pređete tu udaljenost svojim normalnim ritmom.

Šta nam ovi testovi govore?

Zajedničko za ova tri testa jeste to što mere ono što je veoma važno za kvalitet i dužinu života: snagu, stabilnost i sposobnost kretanja.

Ako vas neki rezultat iznenadi i pokaže slabije sposobnosti, to može biti koristan signal da obratite pažnju na stanje mišića, srca, krvnih sudova ili nervnog sistema. Važno je naglasiti da ovi testovi ne mogu da zamene lekarski pregled, laboratorijske analize niti stručnu medicinsku procenu. Oni predstavljaju jednostavan i besplatan način da sami proverite svoje funkcionalno stanje, a rezultati mogu lekaru pružiti dodatne informacije o vašem zdravlju.