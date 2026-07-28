Stravična saobraćajna nesreća na pružnom prelazu između Odžaka i Lalića odnela je dva života. Majka i njen trogodišnji sin poginuli su nakon što je putnički voz udario u automobil koji je, prema prvim informacijama iz istrage, pokušao da pređe prugu dok je rampa bila spuštena.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage i svedočenjima očevidaca, rampa na pružnom prelazu u trenutku tragedije bila je spuštena i signalizirala da nailazi voz.Ipak, automobil se nije zaustavio.

Kako se sumnja, vozilo se kretalo velikom brzinom, a na kolovozu navodno nisu pronađeni tragovi kočenja. Istražitelji proveravaju mogućnost da je vozač pokušao da zaobiđe spuštenu rampu i pređe preko pruge, kada je došlo do direktnog sudara sa putničkim vozom.

Voz odbacio automobil više od 100 metara

Od siline udara, smrskani automobil ostao je zarobljen uz kompoziciju voza, koji ga je prema prvim informacijama vukao više od sto metara duž pruge pre nego što se zaustavio.

Prizor na mestu nesreće bio je stravičan.

Vatrogasci-spasioci morali su da seku potpuno uništen automobil kako bi izvukli tela nastradalih.

Ekipe Hitne pomoći koje su stigle na lice mesta mogle su samo da konstatuju smrt majke i deteta.

Istraga utvrđuje sve okolnosti

Na mestu tragedije obavljen je uviđaj kojim je rukovodio dežurni javni tužilac.

Istraga je u toku, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti nesreće — zbog čega vozilo nije stalo ispred pružnog prelaza i da li je došlo do propusta ili nepredviđenih okolnosti.

Sve tačne okolnosti biće poznate nakon završetka veštačenja i zvaničnog izveštaja nadležnih službi.

Alo/ Telegraf