Na prodaju je kuća u selu Poljanica, koje se nalazi oko 18 kilometara od Starog Bečeja. Kako je navedeno u oglasu objavljenom u grupi "Kuće na selu, prodaja do 10.000 €!", uz kuću se prodaje i veliko zemljište površine čak 5.700 kvadratnih metara.

Vlasnik za celo imanje traži 10.000 evra, a prema navodima iz oglasa, kuću je potrebno renovirati. Na placu je priključena struja, što budućem vlasniku može olakšati početak radova.

Čak 57 ari zemljišta

Jedna od najvećih prednosti ove nekretnine jeste prostran plac od 57 ari, koji budući vlasnik može da iskoristi za baštu, voćnjak, poljoprivrednu proizvodnju ili uređenje dvorišta prema sopstvenim potrebama.

Kuća zahteva adaptaciju, ali za one koji traže mirniji život van grada ili žele vikendicu na velikom imanju, ovakva ponuda može biti zanimljiva.

Mirno vojvođansko selo u blizini Starog Bečeja

Poljanica je malo naselje u opštini Novi Bečej, u srcu Banata, okruženo plodnim poljoprivrednim zemljištem. Od Starog Bečeja udaljena je oko 18 kilometara, što omogućava brz pristup prodavnicama, školama, domovima zdravlja i drugim sadržajima.

Blizina Tise i vojvođanskih ravnica ovo područje čini privlačnim svima koji žele mir, prirodu i više prostora nego što ga nude gradske sredine.

Kupcima se, kao i kod svake kupovine nekretnine, preporučuje da pre donošenja odluke provere vlasničku dokumentaciju, stanje objekta i uslove eventualne rekonstrukcije.