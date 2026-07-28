Sin Olivere Katarine, Mane Šakić, napustio je crkvu nakon što je održano opelo na Novom groblju povodom smrti njegove majke i istaknute umetnice Olivere Katarine.

Svetski poznati slikar jedva je stajao na nogama i u bolu izašao iz kapele uputivši se ka mestu gde će počivati njegova majka.

Podsećanja radi, poslednjem ispraćaju najveće jugoslovenske dive prisustvuje Snežana Savić, Ksenija Janjićijević, ministar kulture Nikola Selaković, kompozitor Aleksandar Kobac, Sonja Kolačarić, a prvi je sa suzom i majčinom slikom u ruci stigao njen sin Mane.

Neposredno pre opela i sahrane na Novom Groblju održana je i komemoracija u Svečanoj sali Skupštine grada Beograda. U prisustvu članova porodice, brojnih prijatelja, kolega i poštovalaca, odata je poslednja počast ženi koja je svojim glasom, lepotom i talentom ostavila neizbrisiv trag u srpskoj, ali i svetskoj umetnosti.

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