Pravi požarni haos dogodio se noćas u Priboju, kada je putnički automobil potpuno izgoreo u velikom požaru koji je izbio oko tri sata posle ponoći. Vatra se brzo proširila, a plamen je zahvatio i deo obližnjeg stambenog objekta.

Prema rečima očevidaca, skupoceni automobil je u kratkom roku buknuo, a vatrena stihija zahvatila je celo vozilo.

Automobil je goreo kao buktinja, a gust dim se širio celim naseljem. Plamen se veoma brzo proširio - ispričali su očevici.

Vatrogasne ekipe odmah su izašle na teren i brzom intervencijom uspele da lokalizuju požar i spreče da se vatra proširi na okolne objekte.

Prema dostupnim informacijama, plamen sa automobila zahvatio je i deo obližnjeg stambenog objekta, ali je zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca sprečena veća materijalna šteta.

Za sada nema potvrđenih informacija da li je neko povređen u požaru.

Uzrok izbijanja vatre još uvek nije poznat, a tačne okolnosti biće utvrđene nakon uviđaja i istrage nadležnih službi.