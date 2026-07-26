Ričard i Mildred Loving nisu želeli da postanu simbol borbe za građanska prava. Sanjali su samo o tome da žive zajedno u mestu u kojem su odrasli, ali je upravo njihova ljubavna priča dovela do jedne od najvažnijih odluka u istoriji američkog pravosuđa i zauvek promenila zakone širom Sjedinjenih Američkih Država.

Ričard, belac iz Virdžinije, i Mildred, žena poreklom iz zajednice sa indijanskim i afroameričkim korenima, venčali su se 1958. godine u Vašingtonu, jer je u njihovoj matičnoj državi brak između osoba različite boje kože bio zabranjen. Nedugo po povratku kući policija ih je usred noći uhapsila, nakon anonimne prijave da žive zajedno kao bračni par. Sud ih je osudio na godinu dana zatvora, ali je kazna uslovno odložena pod jednim uslovom - morali su da napuste Virdžiniju na čak 25 godina.

Supružnici su se preselili u Vašington, ali nikada nisu odustali od želje da se vrate u svoj rodni kraj. Život daleko od porodice bio je težak, a odluka da pokrenu pravnu borbu doneta je kada su shvatili da ne mogu normalno da posećuju najbliže niti da deci pruže život kakav su želeli.

Uz pomoć Američke unije za građanske slobode (ACLU), njihov slučaj stigao je pred Vrhovni sud SAD. Tokom procesa Ričard nije želeo da drži duge govore, već je svom advokatu uputio jednostavnu poruku koju je ovaj preneo sudijama: „Recite Sudu da volim svoju suprugu i da nije pravedno što ne mogu da živim sa njom u Virdžiniji.“

Vrhovni sud je 12. juna 1967. jednoglasno presudio u korist bračnog para Loving, ocenivši da zakoni koji zabranjuju međurasne brakove krše Ustav Sjedinjenih Američkih Država. Tom odlukom nisu ukinute samo odredbe u Virdžiniji, već su prestali da važe i slični zakoni u svim američkim državama u kojima su još postojali.

Posle istorijske pobede, Ričard i Mildred vratili su se u rodni Central Point, gde su podigli troje dece i nastavili miran porodični život, daleko od medijske pažnje. Iako su postali simbol jednakosti i građanskih prava, retko su davali intervjue i izbegavali javne nastupe.

Njihovu sreću prekinula je tragedija 1975. godine, kada je pijani vozač udario njihov automobil u Virdžiniji. Ričard je poginuo na licu mesta u 41. godini, dok je Mildred preživela nesreću, ali je zauvek izgubila vid na desnom oku.

Do kraja života ostala je dosledna svojim uverenjima. Na četrdesetu godišnjicu istorijske presude javno je podržala pravo svih ljudi da sklope brak sa osobom koju vole, bez obzira na rasu ili seksualnu orijentaciju, ističući da su ljubav, posvećenost i porodica vrednosti koje pripadaju svima.

Mildred Loving preminula je 2008. godine u 68. godini. Njihova priča i danas se smatra jednim od najvažnijih primera kako su upornost, hrabrost i ljubav običnih ljudi uspele da promene tok istorije i obezbede jednaka prava milionima građana.

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