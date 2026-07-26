Šezdesetsedmogodišnji muškarac uhapšen je u Šavniku zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene polne radnje na štetu sedamnaestogodišnje devojke, saopšteno je iz Uprave policije.

Policija je postupala po prijavi oca maloletnice, koji je naveo da je osumnjičeni u više navrata uznemiravao njegovu ćerku tako što ju je dodirivao i ljubio u predelu vrata.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, policijski službenici prikupili su potrebna obaveštenja i preduzeli druge mere i radnje iz svoje nadležnosti, nakon čega je događaj pravno kvalifikovan kao krivično delo nedozvoljene polne radnje.

Tužilac je naložio da se osumnjičeni liši slobode.

Alo/RTCG

BONUS VIDEO