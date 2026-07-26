Blokaderska sudija Ksenija Marić odbila je da donese naredbu za pretres stana muškarca koji je ranije danas uhapšen jer je uputio jezive pretnje smrću predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, saznaje Alo!

Marićeva je odbila predlog Posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu iako su joj uz predlog podneti svi relevantni dokazi i video snimak na kojem ovaj stariji muškarac preko Fejsbuka preti predsedniku Vučiću odsecanjem glave i mlati velikim nožem.

Na taj način sudija Marić je sprečila eventualni pronalazak drugih relevantnih dokaza protiv osumnjičenog za ovo teško krivično delo, i ozbiljno ugrozila pravičnost postupka!

Podsetimo, ovaj muškarac je ranije danas uhapšen i određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 sati nakon čega će biti saslušan u tužilaštvu. Marićeva je, podsetimo, nedavno uhvaćena kako letuke na Havajima, što pokazuje da njoj baš ništa ne fali u Srbiji, naprotiv bahata je na kub!

Ovo je nož kojim je osumnjičeni pretio predsedniku Vučiću.

Snimak njegovog hapšenja pogledajte u snimku ispod: