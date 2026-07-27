Saobraćajna nesreća, koja se desila između dve raskrsnice kod Perleza, zrenjaninskoj policiji prijavljena oko 22.30 časova.
U saobraćajnoj nesreći su učestvovali automobil marke "škoda" i kamion.
Lekari su na licu mesta konstatovali smrt vozača automobila, koji je 1992. godište, dok su putnik u automobilu i vozač kamiona prebačeni u Urgentni centar zrenjaninske bolnice.
Obavljen je uviđaj, a za to vreme, od 23 do 2.15 časova, na snazi je bila obustava saobraćaja na pomenutoj deonici puta.
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