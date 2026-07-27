U saobraćajnoj nesreći kod Odžaka poginule su dve osobe, a jedna od njih je dete, saznaje Telegraf.rs.

Prema saznanjima Telegrafa, poginuli su majka i mali sin.

U nesreći, kako saznaje Telegraf.rs, ima i više povređenih.

Do nesreće je, podsetimo, došlo kada je na pružnom prelazu Lalić-Odžaci oko 9.20 sati voz naleteo na automobil.

Kako može da se vidi na fotografijama sa lica mesta, deo automobila je, nakon udara i verovatno nakon što ga je voz vukao, s obzirom na to da ne može da se zaustavi u trenutku, ostao ispod voza.

Sam automobil sada je olupina. On je "spljeskan" kao konzerva i uništen sa svih strana.

Na lice mesta je izašla policija i Hitna pomoć, ali i vatrogasci, koji su morali da seku vozlo.

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