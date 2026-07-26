Piše: Emil Han

Tužno! Tatjana P. (54) iz Bora je poginula, a njen suprug Bratislav (52) je u teškom stanju nakon stravične nesreće u Bugarskoj, koja se dogodila kada su se vraćali s letovanja u Grčkoj! Porodica i prijatelji iz Bora su u šoku zbog tragedije, njihove reči kidaju dušu, a dvoje dece ostalo je bez majke!

Kako smo ranije pisali, u vozilu sa srpskim registarskim oznakama nalazili su se muškarac i njegova supruga. Nesreća se dogodila u blizini skretanja za selo Černiče u Bugarskoj, kada je automobil kojim je upravljao državljanin Srbije udario u jedan kamion, a potom i u drugo teretno vozilo. Jedan od kamiona prevozio je vangabaritni teret sastavljen od kamionskih tegljača.

Uprkos brzoj reakciji ekipa Hitne pomoći, koje su odmah izašle na mesto nesreće, lekari nisu uspeli da spasu živote oba supružnika. Žena, koja je bila na mestu suvozača, preminula je na licu mesta od zadobijenih povreda. Njen suprug, koji je zbog težine povreda prebačen u bolnicu u Sofiji, bio je u komi, a zatim se probudio.

- Tatjana je nažalost preminula od zadobijenih povreda, dok je Bratislav prebačen u bolnicu u Sofiji gde je bio u komi. Uspeo je da se probudi, ali i dalje je u jako teškom stanju. Stabilnije, ali teško. Ustanovljene su mu višestruke povrede i čeka ga dug oporavak. Tatjana i on imaju dvoje dece, koja su sada ostala bez majke

- navodi izvor blizak istrazi.

Porodica koja je doživela stravičnu nesreću je iz Bora, a prijatelji poručuju da je za njih Tatjanina smrt veliki gubitak.

- Ne možemo da verujemo da se ovo dogodilo... Tatjana je bila predivna žena i svi su je voleli i cenili. Putuj, naš anđele - kratko je poručila prijateljica.

Brojni prijatelji takođe se opraštaju od nastradale Tatjane na društvenim mrežama.

Podsetimo, na mestu nesreće intervenisale su ekipe Hitne pomoći iz Blagoevgrada i Simitlija, kao i vatrogasci koji su pomagali u zbrinjavanju žrtava. Vozači kamiona, koji su imali mađarske i rumunske registarske oznake, prošli su bez povreda. Vozači kamiona imali su negativan test na alkohol i narkotike.

Inače, bugarski mediji navode da je mogući uzrok nesreće to što je srpski državljanin koji je bio za volanom zaspao, prešao u suprotnu traku, a zatim se zakucao u jedan šleper, pa u drugi. Za sada nema zvaničnih informacija ko je izazvao nesreću.

Utvrđuju se okolnosti tragedije.