Jedan od najtežih zločina koji su potresli Srbiju dogodio se u septembru 2021. godine, kada je nestala porodica Đokić iz Aleksinca. Nestanak Gorana Đokića (57), njegove supruge Gordane (56) i njihove ćerke Lidije (25) pokrenuo je veliku policijsku potragu, a javnost je danima čekala odgovor na pitanje šta se dogodilo sa njima.

Porodica je poslednji put viđena u noći između 26. i 27. septembra 2021. godine, kada su se automobilom vraćali iz Moravca ka Aleksincu. Nakon što se nisu pojavili na mestima na kojima su ih porodica i prijatelji očekivali, prijavljen je njihov nestanak, a policija je odmah pokrenula opsežnu istragu.

Potraga za njima trajala je nekoliko dana i uključila je veliki broj policijskih službenika, a istražitelji su proveravali sve moguće tragove. Analizirani su snimci kamera, telefonska komunikacija, kretanje članova porodice, kao i osobe koje su bile u njihovom okruženju. Slučaj je od samog početka privukao veliku pažnju javnosti, jer nije bilo poznato da li je reč o nestanku ili zločinu.

Nekoliko dana kasnije, njihova tela pronađena su u ataru sela Moravac, nedaleko od mesta gde su poslednji put viđeni. Tada je potvrđeno da je porodica ubijena, a slučaj nestanka prerastao je u jednu od najvećih istraga u Srbiji poslednjih godina. Njihov automobil pronađen je zapaljen, što je dodatno ukazivalo na pokušaj uklanjanja tragova.

Policija je ubrzo došla do osumnjičenog — Gorana Džonića, nekadašnjeg vatrogasca iz Moravca i rođaka porodice Đokić. Njegovo hapšenje šokiralo je javnost, jer je reč bila o osobi koja je poznavala žrtve i bila deo njihovog užeg porodičnog kruga.

Prema navodima tužilaštva, motiv zločina bila je materijalna korist. Istragom je utvrđivano da je Džonić, kako se sumnja, isplanirao napad i ubistvo porodice, a zatim pokušao da prikrije tragove zločina.

Tokom postupka izvođeni su brojni dokazi, među kojima su bili materijalni tragovi pronađeni tokom istrage, veštačenja i iskazi svedoka. Posebna pažnja tokom suđenja bila je posvećena dokazima koji su povezivali osumnjičenog sa mestom zločina i okolnostima pod kojima je porodica stradala.

Džonić je tokom suđenja negirao odgovornost i iznosio različite tvrdnje o svojoj ulozi u slučaju, ali je sud nakon sprovedenog postupka doneo osuđujuću presudu.

Viši sud u Nišu osudio je Gorana Džonića na kaznu doživotnog zatvora zbog teškog ubistva Gorana, Gordane i Lidije Đokić.

Presuda je predstavljala epilog višemesečne istrage jednog od najbrutalnijih zločina u novijoj istoriji Srbije. Slučaj porodice Đokić ostao je upamćen ne samo zbog težine zločina, već i zbog činjenice da je osumnjičeni bio osoba iz njihovog bliskog okruženja.

Tragedija porodice Đokić zauvek je ostavila trag u Aleksincu i celoj Srbiji, dok je sudski proces doneo odgovor na pitanje ko je odgovoran za njihovu smrt. Ipak, način na koji je zločin izveden i okolnosti koje su prethodile tragediji još dugo su ostali predmet interesovanja javnosti.

Ovaj slučaj ostao je jedan od najpotresnijih primera zločina u kojem su stradali članovi jedne porodice, a koji je mesecima držao pažnju cele zemlje.